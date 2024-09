Komisja śledcza ds. Pegasusa. Jest decyzja Trybunału Konstytucyjnego

We wtorek Trybunał Konstytucyjny przeanalizował sejmową uchwałę o powołaniu komisji śledczej ds. Pegasusa pod względem jej konstytucyjności. Pod koniec marca tego roku wnioskowali o to posłowie Prawa i Sprawiedliwości , którzy m.in. stwierdzili, że komisja ma zbyt szeroki zakres prac.

Komisja śledcza ds. Pegasusa. TK wydało "postanowienie zabezpieczające"

W maju tego roku Trybunał Konstytucyjny wydał postanowienie zabezpieczające , w którym zobowiązał komisję śledczą ds. Pegasusa do "powstrzymania się od dokonywania jakichkolwiek czynności faktycznych lub prawnych do czasu wydania przez Trybunał Konstytucyjny ostatecznego orzeczenia w sprawie", czyli zbadania zgodności z Konstytucją uchwały Sejmu o powstaniu tej komisji.

Z tamtym postanowieniem nie zgodziła się przewodnicząca komisji ds. Pegasusa Magdalena Sroka, która uznała to za "element walki politycznej". - Pomimo wydania przez TK zabezpieczenia, które zobowiązuje komisję ds. Pegasusa do powstrzymania się od dokonywania jakichkolwiek czynności, komisja będzie nadal pracowała i wyjaśni aferę, z którą mieliśmy do czynienia - mówiła wówczas.