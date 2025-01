Cykl "13 pięter" Filipa Springera to felietony mieszkaniowe, w których autor - nagradzany pisarz, reporter, fotograf - mierzy się z kryzysem mieszkaniowym w Polsce (i nie tylko). Na łamach Interii opisze, jak nam się mieszka, w skali mikro i makro, i co można z tym wszystkim zrobić.

Na początku stycznia minister rozwoju i technologii Krzysztof Paszyk ogłosił, że nowy, rządowy program mieszkaniowy będzie bazował na "dobrych" rozwiązaniach z wcześniejszego programu Mieszkanie dla Młodych z lat 2014-2018. Polegał on na jednorazowej dopłacie do wkładu własnego przy zakupie pierwszego mieszkania na kredyt hipoteczny. Te "dobre" rozwiązania zawarte w MdM-ie, zdaniem ministra Paszyka, to przede wszystkim ustalone odgórnie limity cen mieszkań objętych programem. Ma to rzekomo zapobiegać wzrostowi cen w momencie uruchomienia rządowej pomocy. Czy zapobiega? Niezbyt.