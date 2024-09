Kredyt 0 proc. upadnie? Krzysztof Paszyk: Wtedy upadnie cały program

- Nie da się zaprzeczyć liczbie, że 97 proc. mieszkań w Polsce, to mieszkania własnościowe. Jak chcemy pomóc młodym Polakom, a połowa w wieku 25-35 lat nie ma własnego mieszkania, jeśli chcemy pomóc w dostępie do mieszkania, to siłą rzeczy przez jeszcze kilka najbliższych lat, bez względu na nakłady na budownictwo społeczne, jedyną możliwością dojścia do własnego mieszkania będzie mieszkanie własnościowe - podkreśla Paszyk.