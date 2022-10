Mimo że obecnie w większości regionów Polski grzybów jest pod dostatkiem, wakacyjny okres suszy spowodował, że były one bardzo drogie. Najwięcej trzeba było za nie zapłacić w lipcu i sierpniu. Na przełomie września i października ceny grzybów spadły, wciąż jednak kosztują kilkadziesiąt złotych za kilogram, bez względu na gatunek.

Ceny świeżych grzybów 2022 - które gatunki kosztują najwięcej?

Miłośnicy grzybów wiedzą, że sezon na nie jest stosunkowo krótki. Świeże okazy prosto z lasu można kupić maksymalnie do listopada. Później pozostaną jedynie gatunki szklarniowe lub grzyby suszone i mrożone.

Na lokalnych targach najwięcej trzeba zapłacić za świeże, dorodne kurki. Ich ceny sięgają nawet 80-90 zł za kilogram. Drogie są również borowiki - średnia cena całych grzybów to 50-60 zł za kilogram, nieco tańsze są krojone. Kilogram kań to koszt ok. 50 zł. Za podgrzybki i koźlarze trzeba zapłacić ok. 30-40 zł/ kg.

Najtańsze są natomiast maślaki. Te można kupić już za 25-30 zł za kilogram.

Ceny grzybów uzależnione są także od lokalizacji - te sprzedawane na lokalnych targach i ryneczkach więcej kosztują w dużych miastach, takich jak Kraków, Warszawa czy Wrocław, niż w mniejszych miejscowościach.

Grzyby? Zbieram na zamówienie

Na internetowych forach oraz popularnych platformach sprzedażowych (jak OLX) także można znaleźć oferty sprzedaży świeżych grzybów, a nawet usługę zbierania ich na zamówienie.

Oferty brzmią między innymi tak:

"Świeże grzyby, prosto z lasu, różne rodzaje w zależności od tego, co się znajdzie. Zbieram na zamówienie. Miejsce odbioru do uzgodnienia",

"Grzybki zbierane są codziennie świeże. Możliwe jest zamówienie wybranej ilości na dany dzień, jak również dowóz - do uzgodnienia",

Ceny są niższe - kilogram prawdziwków można kupić już za 20-25 zł. Możliwy jest również zakup grzybów na wiaderka. Korzystając z tego typu ogłoszeń można znaleźć oferty sprzedaży mniej popularnych grzybów, takich jak np. opieńki.

Zdjęcie Kurki należą w tym roku do najdroższych grzybów. Kosztują nawet więcej niż borowiki / Agencja FORUM

Ile kosztują grzyby suszone?

Zdziwić mogą się osoby, które myślą, że suszone grzyby są tańsze. Ich ceny zaczynają się od 180 zł (w internecie) do nawet 250 zł za kilogram na targach. Dostępne są również mniejsze opakowania - 10 dag tegorocznych suszonych grzybów można kupić za ok. 10 zł. Tańsze są suszone grzyby pokrojone na małe kawałki.

Gdzie kupić najlepsze grzyby?

Kupując grzyby należy wybierać sprawdzonych dostawców, którzy zapewniają świeże, bezpieczne produkty. Zakup grzybów od nieznanych sprzedawców z internetu może doprowadzić do poważnych zatruć - szczególnie, jeśli kupujemy już pokrojone grzyby. W takiej sytuacji rozpoznanie gatunku jest bardzo trudne, co może doprowadzić do niebezpiecznej dla zdrowia, a nawet życia pomyłki.

