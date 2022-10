Świat Jak w magicznym lesie. "Takiego wysypu jeszcze nie widzieliście"

Jesień to sezon na grzybobranie. Wybierając się na spacer do lasu, można znaleźć borowiki, kurki, koźlarze, rydze, kanie i wiele innych, jadalnych gatunków. Oprócz powszechnie znanych i lubianych grzybów, czasem jednak pojawiają się mniej popularne osobniki, takie jak pierścieniak grynszpanowy.

Pierścieniak grynszpanowy - jak wygląda niebieski grzyb?

Pierścieniak grynszpanowy, nazywany również łysiczką niebieskozieloną (łac. Stropharia aeruginosa), to wyjątkowo ciekawy gatunek grzyba. Ma niespotykany w polskich lasach niebieski kolor oraz lśniącą, pokrytą śluzem powierzchnię. Niektóre osobniki mogą mieć również odcień ciemnej zieleni lub delikatnej szarości.

Dolna część kapelusza pokryta jest blaszkami. Pierścieniak grynszpanowy dorasta do ok. 10 cm.

Gdzie rośnie pierścieniak grynszpanowy?

Niebieski grzyb spotykany jest na terenie Ameryki Północnej, Europy i Azji. W Polsce rośnie w lasach liściastych i mieszanych, a także na obrzeżach lasów i na łąkach. Okres jego występowania wypada od lipca do września.

Pierścieniak grynszpanowy zazwyczaj rośnie w niewielkich grupach.

Czy niebieski grzyb jest jadalny?

Wygląd tego grzyba może być mylący - większość gatunków o intensywnej kolorystyce rosnących w naszym klimacie należy do trujących. Pierścieniak grynszpanowy zaliczany jest jednak do grzybów jadalnych, mimo że nie należy do wyjątkowo smacznych. Trzeba również pamiętać, że przed spożyciem konieczne jest zdjęcie śliskiej skórki pokrywającej kapelusz.

Nie jest to popularny gatunek wśród grzybiarzy, a jego charakterystyczny wygląd oraz wątpliwe walory smakowe sprawiają, że rzadko trafia na talerze.

Warto wspomnieć, że kilka lat temu w Stanach Zjednoczonych zanotowano zatrucie niebieskim grzybem - okazało się jednak, że pierścieniak grynszpanowy porastał teren wysypiska śmieci i wchłonął toksyny znajdujące się w ziemi.

