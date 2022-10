Pandemia COVID-19, rosyjska inwazja na Ukrainę oraz susza sprawiła, że część gospodarstw rolnych w Polsce ma problemy z płynnością finansową. Stąd wypłata zaliczek na poczet płatności bezpośrednich dla rolników za 2022 rok.

Wypłata zaliczek dopłat dla rolników już się rozpoczęła

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłatę zaliczek z tytułu dopłat bezpośrednich i płatności obszarowych z PROW za 2022 r. rozpoczęła 17 października. W tegorocznej kampanii o dopłaty bezpośrednie ubiega się 1,265 mln rolników.

Ministerstwo Rolnictwa zdecydowało, by w obecnym roku rolnicy otrzymali dopłaty bezpośrednie szybciej, czyli w postaci zaliczek. Wszystko przez pogorszenie zdolności gospodarstw do realizacji zobowiązań. Rządzący tę sytuację wiążą z pandemią, suszą oraz rosyjską inwazją na Ukrainę.

Ile wynoszą dopłaty dla rolników?

W tegorocznej kampanii o dopłaty bezpośrednie ubiega się 1,265 mln rolników. Pula środków na ten cel to niemal 17 mld zł. Tylko w poniedziałek 17 października w ramach zaliczek blisko 82 tys. beneficjentów otrzymało ok. 584 mln zł. Natomiast w ramach płatności obszarowych z PROW prawie 59 tys. gospodarzom przelano niemal 150 mln zł.

Polscy rolnicy otrzymują zaliczki na najwyższym dopuszczonym w Unii Europejskiej poziomie. Od 2019 roku w przypadku dopłat bezpośrednich wynoszą one 70 proc., a w przypadku płatności obszarowych - 85 proc. należnych dopłat. Wypłata zaliczek ma doprowadzić do poprawy płynności finansowej gospodarstw.

Dopłaty dla rolników. Do kiedy wypłata zaliczek?

Zgodnie z unijnymi przepisami wypłata zaliczek potrwa do końca listopada. Natomiast już dzień później, czyli 1 grudnia, rozpocznie się realizacja pozostałych płatności za 2022 rok.

Wielkie zmiany dla posiadaczy zwierząt hodowlanych w Polsce

Środki będą przekazywane na konta wskazane przez rolników we wnioskach o wpis do ewidencji producentów. Bardzo ważne jest, by numery rachunków były aktualne. Jeżeli będą nieaktywne, pieniądze wrócą do ARiMR.

Dopłaty dla rolników. Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Zaliczki dla rolników będą finansowane na poczet przejściowego wsparcia krajowego, czyli płatności niezwiązanej do tytoniu i uzupełniającej płatności podstawowej. Choć to wsparcie unijne, prefinansowane jest z budżetu państwa. Zaliczki trafią na poczet:

jednolitej płatności obszarowej;

płatności za zazielenienie;

płatności dla młodych rolników;

płatności dodatkowej;

płatności do krów, bydła, owiec i kóz;

płatności do roślin pastewnych i strączkowych na ziarno;

płatności do buraków cukrowych;

płatności do ziemniaków skrobiowych;

płatności do pomidorów i truskawek;

płatności do chmielu;

płatności do lnu i konopi włóknistych.

Wypłata zaliczek trafi również do małych gospodarstw. Z kolei w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wsparcie w wysokości 85 proc. opłat trafi na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych, działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne, rolnictwo ekologiczne oraz na płatności dla obszarów z ograniczeniami.

