"Prezydent wyszedł na chwilę ze swojej bańki do narodu i podpisał budżet. Po czym wrócił do swojego świata: swoich sędziów, swoich trybunałów, swojej partii" - skomentował Szymon Hołownia w swoich mediach społecznościowych. W ten sposób polityk odniósł się do decyzji prezydenta Andrzeja Dudy o podpisaniu ustawy budżetowej na 2024 rok i skierowaniu jej do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej.