"Gwiazda" reżimowych mediów. Polak przyćmił Łukaszenkę

Kremlowska narracja w ustach Tomasza Sz.

Wpisując się kremlowską propagandę, szerzoną również przez białoruski reżim, Sz. ocenił, że "USA i sojusznicy rozumieją, że sytuacja Ukrainy jest żałosna i niekorzystna ". W trakcie rozmowy były sędzia "został poproszony o prognozę prawdopodobieństwa wciągnięcia Polski do wojny". Ocenił ją na "50 do 50 proc., w zależności od przebiegu negocjacji".

Tomasz Sz.: Mówią, że jestem szpiegiem

Kim jest Tomasz Sz.? Łukaszenka nazwał go "odważnym człowiekiem"

Jeszcze tego samego dnia Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego poinformowała o wszczęciu czynności kontrolnych , które mają zweryfikować zakres informacji niejawnych, do których dostęp miał Sz. Szef BBN Jacek Siewiera w środę oceniał, że osoby współpracujące z Sz. "najprawdopodobniej były już wykorzystywane do werbunku" przez służby rosyjskie, a głównym celem mocodawców uciekiniera jest podgrzanie temperatury sporu w Polsce.

Białoruskie media o Tomaszu Sz. piszą: "W wyniku sprzeciwu wobec polityki i działań władz został zmuszony do opuszczenia Polski i obecnie przebywa na Białorusi. Był prześladowany i grożono mu za niezależną pozycję polityczną". Alaksandr Łukaszenka nazwał go "odważnym człowiekiem" i wydał polecenie policji, by objęła go ochroną.