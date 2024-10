Hołownia przypomniał, że Sejm ma czas, aby przedstawić ustawę budżetową prezydentowi do końca stycznia 2025 roku . W piątek swoją informację w izbie niższej przedstawi Rzecznik Praw Obywatelskich . W ten sam dzień może dojść do głosowania nad odwołaniem Krzysztofa Czabańskiego z Rady Mediów Narodowych.

Ustawa o TK. Hołownia odpowiedział prezydentowi Dudzie

Dalej Szymon Hołownia odniósł się do ruchu Andrzeja Dudy w związku z ustawami o Trybunale Konstytucyjnym. Prezydent wysłał dokumenty do TK celem kontroli prewencyjnej. - Bardzo żałuję, że pan prezydent zrobił to, co zrobił - mówił lider Polski 2050.