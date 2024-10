Awantura o HiT. "Uczyli kłamać i manipulować"

- A co my robimy? Zapewniając bezpieczeństwo, wprowadzamy edukację obywatelską, żeby młodzi nauczyli się ze sobą współpracować, debatować, spierać. Bo my się czasami między sobą różnimy, to jest sól demokracji - dodała liderka Inicjatywy Polska.