Grzegorz Braun sugeruje rozbicie Konfederacji? "Dajmy kolegom działać w ich rytmie"

Podczas rozmowy Braun zapewnił, że "ze spokojem czeka na werdykt klubu parlamentarnego, partii, prezydium Sejmu, a potem sądów wszystkich instancji". - Niektórzy zapowiedzieli, że chcą, abym zniknął. Ja zwracam się do słuchaczy: czy przychylicie się do takich werdyktów, czy może chcecie mieć takiego posła. Poza tym ja mam kolegów, moich posłów z Konfederacji Korony Polskiej . Jest nas paru i współtworzymy klub parlamentarny - wyznał enigmatycznie.

Grzegorz Braun jest liderem Konfederacji Korony Polskiej, która wchodzi w skład koalicji Konfederacji. Razem z nim do Sejmu weszło trzech innych posłów, dzięki czemu formacja mogła utworzyć klub parlamentarny. Wiąże się to z serią "dodatków" - własne biuro, dotacje z Kancelarii Sejmu, udział przedstawiciela w Konwencie Seniorów, a także zgłoszenie "własnego" wicemarszałka Sejmu do Prezydium. Ich ewentualnie odejście będzie skutkowało rozbiciem na dwa koła poselskie.