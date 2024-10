Freak fighty pod lupą komisji. Reakcja na akcję Polsat News i Interii

Komisja do Spraw Dzieci i Młodzieży zajmie się tematem freak fightów i patostreamów. Posiedzenie w tej sprawie odbędzie się 8 listopada o godz. 9:00. To reakcja na głosy sprzeciwu wobec freak fightów i patostreamów, które w ostatnich dniach wybrzmiały m.in. w Polsat News. - Uważam, że to, co jest patosportem, czy też patostreamingiem powinno być ograniczone, jeśli chodzi o dostęp dla najmłodszych - powiedział premier Donald Tusk.