Skąd wśród nich tak duże zainteresowanie tymi wydarzeniami? - Zawodnicy to często influencerzy, których na co dzień obserwujemy, więc po prostu jesteśmy ciekawi, jak wypadną podczas starcia w klatce. Dramy między nimi i pranie wzajemnych brudów po prostu nas ciekawią i często śmieszą - mówi Interii.

Freak fighty są popularnym tematem rozmów wśród młodzieży. Nie oglądasz, nie jesteś na topie. - To, co dzieje się wokół gal, to często patologia, ale mam świadomość, że kontrowersje są kreowane po to, żeby przyciągać uwagę do samych walk, więc nie traktuję tego całkiem serio - mówi 19-latek.