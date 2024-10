FAME odpowiada na akcję Polsat News i Interii

Freak fighty i patostreaming pod lupą. "To nie działa tak, jak powinno"

Prof. Marcin Wiącek powołał się na pochodzące z mediów społecznościowych materiały dostarczane do jego biura rzecznika. Jak wskazał, dochodziło tam do "nękania, poniżania ludzi, do pochwalania działalności przestępczej".

- Ja widziałem te materiały i nie może być tak, że do takich treści mają dostęp ludzie, którzy się kształtują. My jako państwo jesteśmy zobowiązani by u młodych kształtować moralność, potrzebę odróżnienia dobra od zła. Kontrolować treści. Z tego co ja widziałem z tych treści - to nie działa tak, jak powinno - podkreślił, dodając, że państwo nie wywiązuje się odpowiednio ze swojej roli, ponieważ powinno limitować młodym osobom dostęp do tego typu treści.