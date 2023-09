Embargo na zboże z Ukrainy. Będzie obowiązywać od północy

W piątek wygasa embargo na eksport ukraińskiego zboża do pięciu krajów UE, czyli Polsce, Rumunii, Słowacji, Bułgarii i na Węgrzech. Zakaz nie zostanie przedłużony, bo w ocenie Komisji Europejskich w pięciu państwach członkowskich graniczących z Ukrainą "zniknęły zakłócenia rynku rolnego".

Ukraina zgodziła się na wprowadzenie w ciągu 30 dni wszelkich środków prawnych , w tym np. systemu zezwoleń na eksport, aby uniknąć gwałtownych wzrostów cen zbóż. Ukraina - jak poinformowała KE - przekaże plan działania najpóźniej do 18 września 2023 r.

KE nie przedłużyła embarga na zboże. Mateusz Morawiecki reaguje

Węgry. Zakaz importu na 24 ukraińskie produkty

Przedłużeniu embarga na ukraińskie zboże przeciwstawiała się Ukraina . Jak poinformował premier Denis Szmyhal, Ukraina zwróci się o arbitraż do Światowej Organizacji Handlu (WTO), jeśli Polska jednostronnie zablokuje eksport ukraińskiego zboża.

Embargo na import z Ukrainy pszenicy, kukurydzy, rzepaku i słonecznika do Bułgarii, Węgier, Polski, Rumunii i Słowacji zostało wprowadzone przez Komisję Europejską na początku maja w wyniku porozumienia z tymi krajami w sprawie ukraińskich produktów rolno-spożywczych. Początkowo zakaz obowiązywał do 5 czerwca, a następnie został przedłużony do 15 września. Tranzyt zbóż przez terytoria tzw. krajów przyfrontowych jest dozwolony.