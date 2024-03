- Chcę powiedzieć, że kiedy słyszę takie słowa "królowie kłamstwa" w ustach pana Kaczyńskiego czy Błaszczaka, kiedy widzę stojącego obok pana Morawieckiego, to przychodzi mi do głowy jedno stwierdzenie, że mieliśmy przez osiem lat do czynienia ze sługami kłamstwa oraz korupcji - powiedział Donald Tusk we wtorek po posiedzeniu rządu. Jak dodał: - Przez te trzy miesiące zrobiliśmy więcej niż jakikolwiek rząd wcześniej w historii III RP.