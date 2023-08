W piątek po południu przewodniczący PO Donald Tusk opublikował na Twitterze nagranie. Odniósł się w nim do tzw. lex Tusk. Wcześniej tego dnia poseł PiS Marek Ast poinformował, że komisja ds. badania rosyjskich wpływów nie zostanie powołana w obecnej kadencji Sejmu.

- Pamiętacie 4 czerwca , pamiętacie jak ulicami Warszawy przeszło pół miliona ludzi, jak olbrzym się przebudził? Jednym z powodów, dla których poszliśmy razem, była próba powołania komisji "polowanie na Tuska" - taką sobie PiS wymyślił. I wiecie co? Przed chwilą się dowiedziałem, że skapitulowali, wycofali się z tego pomysłu, właśnie dzięki wam. I chcę wam powiedzieć, że 15 października ich kapitulacja będzie bezwarunkowa - przekazał Tusk w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych.

Marek Ast o komisji do badania rosyjskich wpływów