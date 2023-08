Znowelizowana ustawa wcześniej, przegłosowana została przez Sejm 28 lipca stosunkiem głosów 235 do 214 .

Nowela "lex Tusk". Andrzej Duda zdecydował

W nowej wersji ustawy zawarto także zmiany dotyczące trybu odwoławczego od wydawanych decyzji. Skargi będą kierowane, nie jak początkowo zakładano, do sądów administracyjnych, a do sądów apelacyjnych. Może to pozwolić na przeprowadzenie kolejnego procesu dowodowego.