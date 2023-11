Tekst umowy zaczyna się od słów: My niżej podpisani. W kolejnych linijkach jest zobowiązanie do przywrócenia praworządności i należytej pozycji w polityce międzynarodowej .

Ogłoszenie gotowej umowy koalicyjnej ma odbyć się w przyszłym tygodniu. Może do niej dojść w poniedziałek, gdy szef KO odwiedzi Wrocław i spotka się z wyborcami w Jagodnie, czyli w miejscu, w którym 15 października stałą najdłuższa kolejka do głosowania .

Powyborcze rozmowy koalicyjne. Między partiami są też rozbieżności

Do protokołu rozbieżności wpisano m. in. liberalizację przepisów antyaborcyjnych . Weto w tej sprawie stawiają przede wszystkim członkowie Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Z informacji "Wydarzeń" wynika, że do protokołu rozbieżności dopisano także 800 plus, o co zabiegała Trzecia Droga. Ta formacja chce, aby świadczenie to przysługiwało tylko pracującym.