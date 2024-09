Ta apka mówi, kiedy spadnie deszcz - co do minuty! Wypróbuj nową aplikację Pogoda Interia! Zainstaluj z Google Play lub App Store

Jarnołtówek: Rekord z 1997 roku pobity

Do bardzo niebezpiecznej sytuacji doszło na Opolszczyźnie : "W ostatniej dobie na stacji Jarnołtówek (woj. o polski e) dobowa suma opadu wyniosła 161,5 mm - to o 30 mm więcej niż dotychczasowy rekord dobowej sumy opadu z 1997 roku" - czytamy na profilu IMGW w serwisie X.

"Mieszkańcy Jarnołtówka, Pokrzywnej zamieszkujący wzdłuż koryta rzeki proszeni są o przygotowanie do ewakuacji. Jeśli ktoś może ewakuować się we własnym zakresie i udać się w bezpieczne miejsce, to proszę się ewakuować. To nie jest fejk" - czytamy na profilu Osp KSRG Jarnołtówek na Facebooku.