Powódź. Donald Tusk wzywa do mobilizacji

Pogoda w Polsce. Alerty RCB

W związku z bardzo niebezpieczną pogodą i coraz częściej występującymi podtopieniami Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało ostrzeżenie dla mieszkańców pięciu regionów. Specjalny alert trafił do osób znajdujących się w województwach: opolskim, małopolskim, śląskim, dolnośląskim i wielkopolskim ".

"Uwaga! W nocy i jutro (14/15.09) intensywne, nawalne opady deszczu . Możliwe podtopienia. Nie zbliżaj się do wezbranych rzek. Słuchaj poleceń służb" - napisano.

Pogoda. Szef MSWiA o bardzo trudnej sytuacji

- Byliśmy w Morowie i Głuchołazach, gdzie w tej chwili sytuacja jest najtrudniejsza w Polsce - mówił szef MSWiA, dodając, że - stan rzeki i prognozy, co do jej stanu na podstawie tego co otrzymujemy od strony czeskiej są cały czas złe.