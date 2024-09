Donald Tusk apeluje do Mateusza Morawieckiego. "Powinien nam pomóc"

- Jeśli Mateusz Morawiecki i Jarosław Kaczyński sami nie zaczną wyjaśniać tej sprawy, to znaczy, że są zainteresowani kryciem tych, którzy są ścigani - powiedział premier Donald Tusk, odnosząc się do afery w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. - Po ich reakcjach będziemy wiedzieć, czy odpowiedzialni są oni i całe PiS, czy tylko osoby do tej pory zatrzymane - dodał.