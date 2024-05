Były szef MSWiA o służbach obcych krajów w Polsce

Polityk partii rządzącej zaapelował, by obywatele zwracali szczególną uwagę na wydarzenia, które z pozoru mogą być tłumaczone jako przypadkowe. Były minister przywołał między innymi serię pożarów, które w ostatnich dniach pojawiły się w różnych miejscach naszego kraju.

- Wiem, że służby rosyjskie i białoruskie są szalenie aktywne na terytorium Polski w ostatnich latach, dlatego, że jest to dla nich naturalny teren działań, to po pierwsze. A po drugie, że poprzednia władza stworzyła dobry klimat do działania obcych służb specjalnych - podkreślił.