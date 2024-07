Szef MON zapowiedział tym samym dalsze wzmacnianie granicy polsko-białoruskiej. Powiedział, że strefa buforowa i doposażenie wojska to tylko początek zmian.

Władysław Kosiniak-Kamysz podczas konferencji dotyczącej bezpieczeństwa na granicy podziękował także za głosowanie za ustawą o wzmocnienie granic. Zaznaczył, że jest to wyjątkowo ważny projekt w kontekście tego, co dzieje się na Wschodzie, a także w Polsce.

Granica polsko-białoruska. Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiada nową operację

- Trwa wojna hybrydowa. Największa od momentu, kiedy to pojęcie powstało. Takiego ataku na Polskę nie było . Ona się objawia w próbach przekroczenia granicy, dywersji, sabotażu i w cyberprzestrzeni - przekazał szef MON.

Minister podkreślił, że co tydzień obraduje komitet poruszający temat wojny w Ukrainie i sytuacji na granicy. - Ponadto policja przeszkoliła żołnierzy, zwiększono liczbę funkcjonariuszy na granicy, wprowadzono strefę buforową, doposażono wojsko i zainwestowano w działania dyplomatyczne.

Szef MON o napaści na polskich żołnierzy: Winni poniosą konsekwencje

- Wszyscy Ci, którzy będą znieważać polskich funkcjonariuszy poniosą tego konsekwencję . I to już się dzieje - zaznaczył minister obrony narodowej.

Kosiniak-Kamysz nawiązał do napaści na żołnierzy, do którego doszło w nocy z 13 na 14 lipca w miejscowości Wyczółki na Podlasiu , tuż przy granicy z Białorusią . Grupa około 20 młodych osób zatrzymała wojskową ciężarówkę. Żołnierze usłyszeli wulgarne komentarze pod swoim adresem, młodzi napastnicy pokazywali też wulgarne gesty. Z relacji wojskowych wynika, że jeden z nich został opluty i oblany piwem.

- To jest wstyd i hańba. Muszą się te osoby opamiętać - dodał szef MON.

Granica polsko-białoruska. Szef MSWiA o nielegalnym przekraczaniu granicy

- Mamy do czynienia ze spadkiem o połowę prób nielegalnego przejścia przez granicę od czasu obowiązywania strefy buforowej. To jest bardzo konkretny rezultat związany z tym, że odsunęliśmy od samej granicy przemytników ludzi - zaznaczył.

Jednocześnie zwrócił uwagę, że poza agresją hybrydową, poza działaniem białoruskich i rosyjskich służb na granicy, mamy do czynienia po prostu z przestępczością.

Siemoniak zwrócił uwagę, że jeśli chodzi o walkę z przyczynami sytuacji na granicy, podjęto wspólnie z MSZ działania, po to, aby obywatelom tych państw, którzy są zachęcani do nielegalnego przekroczenia granicy Polski uświadamiać, że jest to przestępstwo.