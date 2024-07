Wprowadzenie sfery buforowej przy granicy z Białorusią przyniosło wymierne efekty, widzimy to po liczbach - poinformował minister spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Siemoniak. Rozwiązanie to utrudniło działanie przemytnikom ludzi. Minister przekazał, że obecnie nie ma decyzji czy obowiązywanie strefy buforowej zostanie przedłużone. Ponadto rząd podpisuje stosowne umowy, by wzmocnić zaporę na granicy.