Do napaści na żołnierzy doszło w nocy z 13 na 14 lipca w miejscowości Wyczółki na Podlasiu, tuż przy granicy z Białorusią . Grupa około 20 młodych osób zatrzymała wojskową ciężarówkę .

Żołnierze usłyszeli wulgarne komentarze pod swoim adresem, młodzi napastnicy pokazywali też wulgarne gesty. Do sieci trafiły nagrania dokumentujące zdarzenie . Dochodzenie w sprawie prowadzi Komenda Powiatowa Policji w Siemiatyczach. Funkcjonariusze przesłuchali 17 żołnierzy . Z relacji wojskowych wynika, że jeden z nich został opluty i oblany piwem.

Napaść na żołnierzy. Zidentyfikowano pierwsze osoby

- Kilkanaście osób już zostało zidentyfikowanych . Czynności są cały czas wykonywane. Na chwilę obecną nie zostały wykonane czynności z osobami innymi, niż żołnierze - przekazał nam we wtorek po godz. 11:00 podinspektor Tomasz Krupa z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.

"Impreza" na terenie Wyczółek. Nowe informacje

- To nie byli mieszkańcy naszej gminy, to osoby przyjezdne. My jesteśmy ze służbami za pan brat, staramy się ich wspierać i oni nas wspierają, dbają o bezpieczeństwo. Mieszkańcy tę sytuację rozumieją. Tam nie było żadnych negatywnych działań ze strony wojska, tylko oni zostali po prostu zatrzymani przez grupę aktywistów - podkreślił wójt.