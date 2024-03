"Pan Daniel Obajtek był tak apolityczny i biznesowo twórczy, że aż wysyłał za mną detektywa" - napisał Marcin Kierwiński w serwisie X. Szef MSWiA stwierdził, że "to są obyczaje rodem z kiepskiego filmu o Alu Capone". W taki sposób minister odniósł się do informacji, że dawny prezes Orlenu Daniel Obajtek przeznaczył ok. miliona złotych na działalność detektywa, którego zadaniem była "identyfikacja działań nieuczciwej konkurencji wobec PKN Orlen". Miał on śledzić polityków KO, w tym m.in. właśnie Kierwińskiego.