Dane demograficzne dla Polski: Eurostat podał fatalne prognozy na 2100 rok

Polska

Eurostat opublikował prognozy demograficzne obejmujące lata 2022-2100 dla krajów należących do Unii Europejskiej oraz trzech państw Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA). Wynika z nich, że w Polsce liczba ludności na przestrzeni najbliższych lat spadnie do 29,5 mln. To oznacza o 8,1 mln mniej polskich obywateli w przyszłości. Większy spadek ludności ma dotknąć tylko Włochy. Wzrośnie także mediana wieku w Polsce. Jak sytuacja będzie wyglądać w innych krajach? Wyjaśniamy!

Zdjęcie Według prognoz liczba ludności w Polsce na przestrzeni najbliższych lat spadnie do 29,5 mln /Zdjęcie ilustracyjne / 123RF/PICSEL