Nowy dodatek dla małżeństw wyniesie nawet 8 tys. zł? Dla kogo "stażowe"?

Polska

Do Senatu wpłynęła petycja, której autor proponuje wsparcie finansowe dla kolejnej grupy Polaków. Autor petycji chce, by małżeństwa, które mają odpowiednio długi staż otrzymywały nowe świadczenie. Jednorazowa wypłata miałaby trafiać do seniorów co pięć lat. Dodatki dla małżeństw żyjących razem dłużej niż 50 lat mogłyby sięgnąć nawet 8 tys. zł.

Zdjęcie Małżeństwa z długim stażem miałyby dostać nowe jednorazowe świadczenie / 123RF/PICSEL / 123RF/PICSEL