24,4 proc. badanych w sondażu SW Research uważa, że dojdzie do rozpadu Trzeciej Drogi. To efekt marnego wyniku koalicji w niedawnych wyborach europejskich. Ponad 40 proc. respondentów nie ma zdania co do przyszłości sojuszu Polski 2050 i PSL. Co ciekawe, 5 proc. ankietowanych w ogóle nie słyszało o istnieniu Trzeciej Drogi.