Czy obowiązkowe szczepienia są zgodne z konstytucją? Wyrok Trybunału Konstytucyjnego

Oprac.: Michał Lao Polska

Trybunał Konstytucyjny orzekł we wtorek, że obowiązek poddawania się szczepieniom ochronnym jest zgodny z konstytucją. Niezgodny z ustawą zasadniczą jest z kolei komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego o programie szczepień. Decyzja to efekt skargi, jaką do TK skierowała kobieta, zdaniem której nakaz przyjmowania preparatu narusza prawo do prywatności i samostanowienia.

Zdjęcie Szczepienie, zdj. ilustracyjne / 123RF/PICSEL