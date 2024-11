Amerykanie od kilku tygodni oddają głosy w wyborach prezydenckich, a walka o Biały Dom zakończy się we wtorek. Chociaż to dla obywateli Stanów Zjednoczonych rezultat elekcji ma kluczowe znaczenie, europejskie państwa zastanawiają się, czyja wygrana - Kamali Harris czy Donalda Trumpa - będzie dla nich korzystniejsza.

Wybory w USA. Co oznacza ewentualna wygrana Trumpa dla Polski? Jest sondaż

Niewiele inaczej prezentują się odpowiedzi wskazywane przez mężczyzn - 44,5 proc. Polaków uważa, że bezpieczeństwo Polski zmniejszyłoby się , a 25 proc. twierdzi, że zwiększyłoby się. 18,9 proc. ankietowanych mężczyzn oceniło, że wygrana Donalda Trumpa nie miałaby na to wpływu, natomiast 11,6 proc. nie ma zdania.

Co więcej, 33,2 proc. ankietowanych osób w wieku do 24 lat uważa, że gdyby republikanin wygrał wybory prezydenckie w USA, bezpieczeństwo Polski zmniejszyłoby się. Przeciwnego zdania w tej grupie respondentów jest 26,3 proc., a 15,7 proc. uważa, że nie miałoby to wpływu. 24,8 proc. nie ma zdania.