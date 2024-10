Pomiędzy Donaldem Trumpem a Kamalą Harris toczy się zacięta walka o Polonię . Wobec nieznacznych różnic w sondażach każdy głos się liczy, a jak się okazuje, Amerykanie polskiego pochodzenia mogą okazać się kluczowi do przechylenia szali zwycięstwa.

Z okazji kończącego się miesiąca polskiego dziedzictwa w USA kandydatka demokratów skierowała do wyborców o polskich korzeniach list. Jak przekazał szef komitetu wyborczego Polish Americans for Harris Łukasz Lipiński, trafił on w ręce dziesiątków tysięcy osób.