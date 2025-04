PKP Polskie Linie Kolejowe poinformowały we wtorkowe popołudnie o drugim już śmiertelnym wypadku na przejeździe kolejowo-drogowym w tym tygodniu. Tym razem do tragedii doszło na szlaku Parlin - Terespol Pomorski , gdzie kierowca wjechał wprost pod lokomotywę pociągu PKP Intercity relacji Gdynia - Bielsko-Biała.

Jak przekazały PKP PLK, na razie nieznana jest przyczyna tragicznego zdarzenia, a jej ustaleniem zajmie się specjalnie powołana komisja . Zarządca infrastruktury zauważył, że linia nr 131, gdzie rozegrał się wypadek, to " jedna z ważniejszych tras na sieci kolejowej , o bardzo dużym ruchu pasażerskim i towarowym".

Po wypadku kursowanie pociągów zostało wstrzymane , w związku z czym przewoźnicy musieli organizować komunikację zastępczą - a to poskutkowało dłuższym czasem podróży dla pasażerów.

"Pociąg ma zawsze pierwszeństwo". Kolejarze apelują do kierowców

Kolejowa spółka stwierdziła, że dla kierowcy samochodu dostawczego była to ostatnia podróż. Wstępnie ustalono, iż nie zastosował się do wskazań sygnalizatora, przez co zginął na miejscu. "Pamiętajmy, że pociąg ma zawsze pierwszeństwo. Warto zatrzymać się przed każdym przejazdem, niezależnie od tego, w jakie urządzenia lub oznakowanie jest wyposażony" - zaapelowały PKP PLK.