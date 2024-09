Były minister za zmianą zasad wprowadzonych przez PiS. Chodzi o samorządy

- Nie byłem zwolennikiem kadencyjności i jeśli będzie propozycja i ustawa powrotu do jej zniesienia, to jestem jak najbardziej za - powiedział w rozmowie z reporterem "Wprost" marszałek senior Sejmu Marek Sawicki. Przedstawiciel ludowców przyznał, że "obserwuje teraz dwukadencyjne samorządy". Jak stwierdził, "w pierwszej kadencji samorządowcy starają się, pracują, inwestują, przygotowują projekty" ale "jak przychodzi druga kadencja, to już wiedzą, że dalej kandydować nie będą".

