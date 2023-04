Po oświadczeniach klubów i kół głos zabrał minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

- Jeżeli jedynym osiągnieciem opozycji jest to, że trzymaliście Polaków na głodowym wynagrodzeniu minimalnym, to gratuluję tych osiągnięć. My podnieśliśmy te pensje - przekazał. - Nie zostawimy w biedzie polskich nauczycieli - dodał. Minister powiedział, że opozycja nie ma żadnych argumentów merytorycznych.

Minister stwierdził, że nie pogardza kobietami. - Mam ogromny szacunek w szczególności do dwóch kobiet: Do Matki Bożej i swojej żony - przekazał.

- Wy nawet kłamać nie umiecie - zwrócił się do opozycji minister Czarnek. - Gardzicie polską kulturą, gardzicie polskimi dziećmi - przekazał.

- Was się Polacy boją. Chrońmy dzieci, wspierajmy rodziców - powiedział minister. - Jeślibyście rządzili to rozwalilibyście polskie rodziny. Propagujecie dewiacje - podsumował minister Czarnek.

Po wystąpieniu szefa MEiN głos zabrał wicepremier Piotr Gliński, który przedstawił stanowisko rządu.

- To wniosek pełen nieprawd. Przemilczano w nim osiągniecia ministra Przemysława Czarnka. To dowód na kontynuowanie działania totalnej opozycji - stwierdził Gliński.

Wicepremier powiedział, że minister realizuje program "Polski solidarnej, odważnie podejmującej wyzwania przyszłości". - Przemysław Czarnek broni tożsamości i suwerenności polskiej szkoły - przekazał.

Gliński podkreślił, że kampania nienawiści wobec podręcznika prof. Wojciecha Roszkowskiego została doprowadzona do takiego absurdu, że znaleźli się zwolennicy polskiej opozycji, "którzy w XXI w. we współczesnej Polsce nawoływali do palenia książek"

- Za czasów ministra Czarnka zaczęto przeznaczać duże pieniądze na programy modernizacyjne i programy innowacyjne dla szkół - stwierdził wicepremier. - Opozycja wyrywa dane z kontekstu i używa ich jako pałki ideologicznej - dodał.

- Ministra Czarnka wyróżnia odwaga do realizowania zadań - powiedział Gliński. - Bez tego nie byłoby wielu reform, które pomogły szkolnictwu - przekazał.

Po dyskusji doszło do głosowania nad wnioskiem o wotum nieufności wobec szefa MEiN. Przemysław Czarnek pozostał na stanowisku. Za wnioskiem opozycji było 218 posłów, przeciwko 231. Oddano jeden głos wstrzymujący się.

Wniosek podpisało ponad 120 posłów opozycji

Pod wnioskiem opozycji o wotum nieufności wobec szefa MEiN Przemysława Czarnka podpisało się ponad 120 posłów opozycji - Koalicji Obywatelskiej, Lewicy, Koalicji Polskiej i Polski 2050.

Według wnioskodawców, wyrażenie wotum nieufności, stanowi wyraz "stanowczego sprzeciwu wobec prowadzonej przez niego polityki oraz stosowania praktyk niegodnych urzędu ministra". "Jest składany w sytuacji, w której polski system edukacji, między innymi w wyniku działań i zaniechań ministra Czarnka, znajduje się na skraju katastrofy" - napisano.

"Niezmienną cechą sprawowania przez Przemysława Czarnka funkcji ministra edukacji i nauki jest rażący brak monitorowania, planowania, przewidywania i przygotowywania z odpowiednim wyprzedzeniem polskiego systemu edukacji na wyzwania, z jakimi musi się on mierzyć" - czytamy we wniosku. Według wnioskodawców, Czarnek odmawia również dialogu ze środowiskiem nauczycielskim.

Komentarz ministra edukacji i nauki do wniosku

Minister Czarnek skomentował wniosek i nazwał go "skandalem".

- Tam nie ma żadnego argumentu, tam są same kłamstwa, przeinaczenia i to jeszcze błędy. Ja nie wiem, kto to pisał. Wstyd. Mam nadzieję, że tych 120 posłów, którzy się pod tymi podpisali, to przynajmniej tego nie czytali, bo przecież tam są błędy - przekazał i dodał, że wiceminister Tomasz Rzymkowski naliczył na siedmiu stronach wniosku 38 błędów.

- Będę mógł spokojnie wypunktować wszystkie kłamstwa i absurdy, które są wykazane w tym wniosku, a też pokazać ogrom prac, które zostały wykonane w ciągu ostatniego 2,5 roku - powiedział na temat debaty nad wnioskiem.

- Jeśli będzie 231 posłów za wotum nieufności, to będzie wotum nieufności - podsumował Czarnek.