Wotum nieufności dla ministra Czarnka. Sejm zdecydował

Przed głosowaniem odbyła się burzliwa debata nad wnioskiem o odwołanie ministra Czarnka.

Wniosek opozycji, złożony na początku lutego 2023 r., to pokłosie publikacji TVN24.pl. Zgodnie z nią pieniądze z konkursu MEiN miały trafiać do organizacji zbliżonych do PiS.

Wniosek o wotum nieufności wobec Czarnka. "Stanowczy sprzeciw wobec jego polityki"

Pod wnioskiem opozycji o wotum nieufności wobec szefa MEiN Przemysława Czarnka podpisało się ponad 120 posłów opozycji - Koalicji Obywatelskiej, Lewicy, Koalicji Polskiej i Polski 2050.

Według wnioskodawców, wyrażenie wotum nieufności, stanowi wyraz "stanowczego sprzeciwu wobec prowadzonej przez niego polityki oraz stosowania praktyk niegodnych urzędu ministra". "Jest składany w sytuacji, w której polski system edukacji, między innymi w wyniku działań i zaniechań ministra Czarnka, znajduje się na skraju katastrofy" - napisano.

"Niezmienną cechą sprawowania przez Przemysława Czarnka funkcji ministra edukacji i nauki jest rażący brak monitorowania, planowania, przewidywania i przygotowywania z odpowiednim wyprzedzeniem polskiego systemu edukacji na wyzwania, z jakimi musi się on mierzyć" - czytamy we wniosku. Według wnioskodawców, Czarnek odmawia również dialogu ze środowiskiem nauczycielskim.

Przemysław Czarnek: Wniosek to kompromitacja opozycji

W środę sejmowa Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży negatywnie zaopiniowała wniosek opozycji o wotum nieufności wobec ministra edukacji i nauki. Przemysława Czarnka na posiedzeniu komisji reprezentował wiceszef MEiN Tomasz Rzymkowski, co spotkało się z protestem opozycji.

W czwartek do kwestii wniosku o wotum nieufności odniósł się minister Czarnek. Jak stwierdził, jest on "kompromitacją opozycji", jest oparty na "manipulacjach, fałszu albo na kłamstwach". Dyskusję wokół wniosku na posiedzeniu Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży szef MEiN określił jako "żenującą".