Do dniach wypełnionych upałem i gwałtownymi nawałnicami w czwartek wreszcie możemy cieszyć się pogodą bez pogodowych ekstremów. Unikniemy zarówno ekstremalnych temperatur, jak i burz, które tak mocno dawały się we znaki w wielu miejscach kraju. Według prognoz IMGW zła pogoda wróci do nas po weekendzie.

Burza znika na kilka dni

W kolejnych dniach w pogodzie będzie spokojnie, silniejszych burz spodziewamy się w poniedziałek - prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

W czwartek burze niemal całkowicie wycofały się z naszego kraju - w ciągu dnia mogą się pojawiać tylko w rejonie Tatr i lokalnie również w Bieszczadach. W pozostałych miejscach będzie spokojnie. W piątek będzie jeszcze lepiej.

Według najnowszej prognozy zaprezentowanej przez IMGW w kolejnym dniu o burzach będziemy mogli zapomnieć: "w Polsce nie będą występować" - podkreślają synoptycy. W Tatrach może natomiast przelotnie popadać w drugiej połowie dnia.

Wraz z burzami z Polski zniknie też upał, chociaż dzień będzie słoneczny. Piątek najgorętszy będzie na południu i zachodzie: do 29 stopni Celsjusza. W innych miejscach kraju będzie o kilka stopni mniej.

Pogoda w weekend spokojna, z krótkim upałem

Sobota i niedziela również zapowiadają się bardzo przyjemnie i pogodnie. Burze w dalszym ciągu będą omijać nasz kraj. W sobotę może przelotnie popadać na krańcach północno-wschodnich, jednak w większości Polski będzie słonecznie, z temperaturami od 20 stopni nad morzem do maksymalnie 29 st. C na zachodzie.

"Upał na krótko powróci do nas w niedzielę" - zastrzegają synoptycy. Lokalnie w drugi dzień weekendu może być do 31 stopni Celsjusza. To będzie jednak jedyna niedogodność, bo niedziela również będzie pozbawiona burz.

Burze wrócą w przyszłym tygodniu

Pogoda pogorszy się w poniedziałek. Od początku przyszłego tygodnia wróci nie tylko upał, lecz również burze. W kolejnych dniach też ich nie zabraknie.

Na poniedziałkowe burze warto się przygotować miejscami na zachodzie. Mogą przynieść silny wiatr, wiejący w porywach z prędkością do nawet 90 km/h. Z kolei upały w poniedziałek możliwe będą na południu - tam termometry mogą pokazać do 32 stopni Celsjusza.

Burze wrócą do Polski dopiero w poniedziałek. Trzeba się ich wtedy spodziewać na zachodzie kraju / wxcharts /

Wtorek będzie bardziej pochmurny, z przelotnymi opadami deszczu i lokalnymi burzami, głównie na północy oraz w Tatrach. Podczas tych burz porywy wiatru mogą osiągać prędkość do 65 km/h. Na południowym wschodzie będzie upalnie: do 31 st. C. W reszcie Polski będzie znacznie chłodniej: od 21-23 stopni w centrum do 24-26 st. C na zachodzie i południu.





Burze pojawią się również w środę, głównie na południu Polski i przyniosą porywy wiatru do 65 km/h. Będzie pochmurnie, z przelotnymi opadami deszczu.

Od poniedziałku burze będą się pojawiać w kolejnych dniach. W środę trzeba się z nimi liczyć zwłaszcza na południu / wxcharts /

Tego dnia nie będzie natomiast upałów, bo właśnie w środę rozpocznie się wyraźne ochłodzenie. Termometry pokażą wtedy od 16 stopni nad morzem i na Podkarpaciu, przez 22 st. C na wschodzie do maksymalnie 25 stopni na zachodzie.

