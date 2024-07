To, zamiast drzew, ma dać krakowianom cień. "Ponury żart"

"To specjalna przestrzeń, gdzie stawi się czoło wyzwaniom w mieście, jakim jest rosnąca częstotliwość i intensywność fal upałów" - piszą w komunikacje krakowscy urzędnicy. I jak podkreślają, jest to pilotażowy projekt finansowany z unijnych pieniędzy.

Kraków: "Dwie ławki na sześć osób w milionowym mieście to ponur żart"

- Urzędnicy kolejny raz próbują nam wmówić, że wymyślają koło na nowo. Dwie ławki na sześć osób w milionowym mieście to ponury żart, który na pewno nie śmieszy tysięcy mieszkanek i mieszkańców czekających na tramwaj czy autobus. Nie jest to realna walka z upałami i zjawiskiem miejskiej wyspy ciepła. Widzimy, że ktoś wymyślił pijarową akcję, która ładnie będzie wyglądała w broszurach. To pozorowane działanie, bo tu nie ma co wymyślać innowacji - innowacja jest znana od lat i nazywa się drzewo. A tych w ostatnich latach wycięto w Krakowie lekką ręką dziesiątki tysięcy - mówi w rozmowie z Interią Maciej Fijak, redaktor naczelny portalu SmogLab i mieszkaniec działający w ramach Akcji Ratunkowej dla Krakowa.