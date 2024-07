"Pracownicy Muzeum robią wszystko, by jak najszybciej udostępnić zwiedzającym zabytkowe ogrody. Przy niespotykanej dotąd skali zniszczeń (kilkadziesiąt wykrotów i złomów) będzie to jednak proces długotrwały. W poniedziałek i w kolejnych dniach pracownicy Muzeum będą kontynuować prace porządkowe oraz konsultacje i uzgodnienia z odpowiednimi służbami. Trwa też planowanie nowych nasadzeń" - zapowiedziało muzeum w komunikacie.

Przez Łazienki Królewskie przeszła nawałnica. Część ogrodów wyłączona

Zapowiedziano, że zwiedzanie zostanie wznowione w poniedziałek w południe, jednak funkcjonowanie ogrodów będzie inne niż przed nawałnicą. Muzeum zdecydowało się wyłączyć niektóre obszary z użytkowania , dlatego apeluje o stosowanie się do nowych mapek.

"Po ponownym otwarciu ogrodów prosimy, a wręcz apelujemy, by poruszać się tylko w obrębie wyznaczonych alejek i w żadnym wypadku - ze względów bezpieczeństwa - nie wchodzić w miejsca wygrodzone taśmami " - czytamy w komunikacie.

Władze muzeum podziękowały gościom dziękujemy za wsparcie i zrozumienie. "W ostatnich dniach jest to szczególnie cenne, a Łazienki Królewskie bez zwiedzających nie są tak samo zachwycające " - zaznaczono.

Burze nad Polską. Pracowity weekend dla straży pożarnej

Wcześniej muzeum informowało, że to, co wydarzyło się w Łazienkach Królewskich to wyjątkowa sytuacja. "Najstarsi stażem pracownicy muzeum nie pamiętają takiej skali zniszczeń w ogrodach" - podkreślały władze.