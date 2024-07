Choć w poniedziałek nie brakuje miejsc objętych alertami związanymi z upałem i burzami, to jednak dopiero przedsmak tego, co czeka nas we wtorek. Nadciąga potężny front burzowy, który przyniesie gwałtowną i nieprzewidywalną aurę. Potem nastąpi uspokojenie.

Pogoda pogorszy się we wtorek

Pogoda w poniedziałek w większości kraju jest spokojna. Przelotne deszcze i burze skupią się na południowym wschodzie kraju, a upały obejmą przeważnie południową i wschodnią część Polski. O wiele gorzej będzie w kolejnym dniu. Reklama

We wtorek nadciągną potężne burze i nawałnice. Synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzegają przed chłodnym frontem, poprzedzonym linią zbieżności, na której będą się formować gwałtowne burze z ulewnym deszczem, gradem i wichurami wiejącymi z prędkością do 100 km/h. Do tego będzie jeszcze bardzo ciepło, a miejscami upalnie.

Burze mogą się pojawić w praktycznie całej Polsce i momentami będą bardzo gwałtowne. Miejscami przyniosą opady sięgające od 15 do 30 mm, a pasie od Pomorza przez centrum po Górny Śląski i Małopolskę spodziewane są ulewy niosące do 45 mm wody - ostrzega IMGW.

Miejscami może dochodzić do gradobicia, zaś porywy wiatru mogą osiągać do 90, a lokalnie do 100 km/h. Tak silny wiatr może spowodować poważne zniszczenia.

Wtorek będzie jednocześnie bardzo ciepły i upalny, z temperaturami od 24 st. C na północy, przez około 32 stopnie w centrum do 34 stopni Celsjusza na południowym wschodzie.

Pogoda uspokoi się w połowie tygodnia

Po gwałtownym i niebezpiecznym wtorku kolejny dzień przyniesie wyraźne uspokojenie. To zasługa wyżu, który ukształtuje pogodę w Polsce na kolejne kilka dni. Reklama

W środę burze powinny zniknąć, chociaż wciąż na niebie będzie sporo chmur, a miejscami - szczególnie na północy - może przelotnie padać.

Temperatury mimo wszystko wciąż będą wysokie i wyniosą od 23 stopni na północy, około 28 st. C w centrum do 30 stopni na południowym wschodzie kraju. Wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Kolejne dni bez niespodzianek

Uspokojenie w pogodzie potrwa kilka dni, więc również czwartek upłynie pod znakiem łagodnej aury. Dzień będzie słoneczny i tylko na terenach podgórskich może nieco się zachmurzyć i lokalnie mogą się pojawić słabe, przelotne deszcze.

Upał nie ustąpi: na południu termometry pokażą do 31 stopni Celsjusza. W centrum będzie tylko trochę chłodniej, bo około 29 st. C. Na północy można się spodziewać 23 st. C, a nad samym morzem około 21 stopni.

Piątek pogodny i upalny

Łagodniejsza pogoda utrzyma się do końca tygodnia i w piątek również o burzach będziemy mogli zapomnieć. Tylko w rejonie Zatoki Gdańskiej i na terenach podgórskich pojawi się więcej chmur i przelotnych opadów. W reszcie kraju możemy liczyć na dużo słońca i pogodne niebo. Reklama

Fala upałów się nie skończy i tego dnia odczują to zwłaszcza mieszkańcy centrum i Podkarpacia - tam trzeba się spodziewać od 31 do nawet 33 stopni Celsjusza. Chłodniej będzie na północy i nad samym morzem: od 22 do 25 st. C.

Burze wrócą w weekend

W sobotę i niedzielę pogoda znowu się pogorszy. Wrócą burze z silnym wiatrem. Chociaż w sobotę rano powinno jeszcze być słonecznie, to z czasem chmur będzie przybywać, szczególnie na wschodzie, południu i w centrum Polski. Lokalnie możliwe będą przelotne opady i burze. W ich trakcie może mocno wiać - w porywach do 70 km/h.

Upały w dalszym ciągu będą nas męczyć, zwłaszcza w centrum kraju (około 30 stopni) oraz na południowym wschodzie, gdzie będzie do 33 st. C. Chłodniej będzie tylko nad samym morzem: około 20 stopni.

W niedzielę pogoda będzie bardzo zbliżona, ze sporym zachmurzeniem, przelotnymi opadami deszczu oraz burzami, które lokalnie mogą przynieść gradobicie i wiatr wiejący w porywach do 80 km/h.

Męczącej aury dopełnią upały, szczególnie mocno odczuwalne na południowym wschodzie, gdzie można się spodziewać nawet 34 stopni Celsjusza. Nieprzyjemny gorąc zapanuje też w centrum, gdzie termometry pokażą 30-32 stopnie. Na północy można liczyć na 23-25 st. C. Reklama

