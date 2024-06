Żona Wojciecha odsypia właśnie nieprzespaną noc. W czwartek o godzinie 8:15 miała wylecieć z mamą na tygodniowe wakacje z Warszawy do Hurghady . Organizatorem wycieczki jest Itaka.

- To miały być wakacje marzeń - mówi w rozmowie z Interią Wojciech.

- Tuż przed godz. 8 turyści dowiedzieli się, że nie polecą. Nie było żadnej innej informacji, wszyscy czekali na lotnisku na rozwój wydarzeń. Nie dostali posiłku, tylko butelkę wody. Bardzo długo nie wiedzieliśmy, co będzie dalej - opowiada.

Wakacje 2024 do Egiptu z problemami. Grupa turystów koczowała na lotnisku

Zgodnie z relacją jego żony sms od Itaki przyszedł dopiero około godz. 14. Wtedy turyści dowiedzieli się, że zostaną przewiezieni do hotelu. - Lot przesunięto na godz. 2:20 w nocy. Zalecono, aby nie brać ze sobą bagażu rejestrowanego, bo czas oczekiwania na jego odbiór to dwie godziny. W hotelu żona była więc tylko z tym, co miała pod ręką.