W piątek w Sejmie odbyła się debata na temat obywatelskiego projektu ustawy "Tak dla CPK" , którego celem jest zobowiązanie rządu do wybudowania Centralnego Portu Komunikacyjnego oraz docierających do niego szprych kolejowych. Pod zapisami podpisało się około 200 tysięcy osób.

Projekt o CPK w Sejmie. KO chce odrzucenia w pierwszym czytaniu

Jego partyjna koleżanka Paulina Matysiak stwierdziła z mównicy sejmowej, że "CPK to coś więcej niż lotnisko". - To klucz do nowoczesności, który pobudzi serce naszego kraju. To serce będzie pompować handel i transport naszego kraju. A serce potrzebuje żył. Tymi żyłami miały być szprychy kolejowe - ponad 2000 km nowych linii kolejowych. Te szprychy są nam niezbędne - podkreśliła.