Bodnar pozywa Morawieckiego. Chodzi o śmierć polskiego żołnierza

Śmierć żołnierza na granicy. Adam Bodnar pozywa Mateusza Morawieckiego

- A co oni robią? Powołują, to prokurator Bodnar, który ma krew na rękach tym co się stało, powołuje zespół. Ale wiecie państwo do czego? Zespół do wyłapywania takich zachowań żołnierzy, które mogą doprowadzić żołnierzy do aresztu. Czy Wy coś z tego rozumiecie? Ja naprawdę zastanawiam się, komu to wszystko służy - mówił Morawiecki. To właśnie w związku z tymi słowami minister sprawiedliwości skierował pozew przeciwko byłemu szefowi rządu.