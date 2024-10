- Dzięki temu po kilkunastokrotnym użyciu broni gładkolufowej okazało się, że najbardziej agresywni migranci, kiedy widzą, że żołnierze są uzbrojeni w taką broń, nie podejmują jakichkolwiek prób agresji - powiedział, dodając że to skuteczny "element odstraszający".

Kryzys na granicy polsko-białoruskiej. Żołnierze używają gumowych kul

Wciąż prowadzone są postępowania dotyczące użycia broni wobec osób próbujących przedostać się przez granicę na terytorium Polski . Pierwsze dotyczy sytuacji z 3 listopada 2023 r., kiedy nieopodal jeziora Topiło mundurowy oddał strzały w kierunku ściganego przezeń Syryjczyka. Mężczyzna z raną postrzałową trafił do szpitala.

Drugi incydent to sprawa dwóch żołnierzy, którzy strzelali w kierunku migrantów nieopodal Dubicz Cerkiewnych . Prokuratura Krajowa uznała, że wojskowi nie znajdowali się w sytuacji "zagrażającej ich życiu".

Granica polsko-białoruska. Podczas działań ucierpiało łącznie 63 mundurowych

Do ataków na polskich żołnierzy zabezpieczających granicę z Białorusią , migranci wykorzystują przede wszystkim kamienie, gałęzie, zdarza się, że również szklane butelki, odnotowano też przypadki użycia proc.

Sytuacja na granicy polsko-białoruskiej. 2,5 miliarda rocznie na ochronę

Jak przekazał we wtorek wiceszef MSWiA Czesław Mroczek , zabezpieczenie granicy polsko-białoruskiej kosztuje skarb państwa 2,5 miliarda złotych rocznie. Łączną sumę, jaką państwo polskie przeznacza na ochronę wschodnich krańców Unii Europejskiej , miał podać europejskim przywódcom premier Donald Tusk podczas ubiegłotygodniowego szczytu w Brukseli .

Na wydatki składają się także uszczelnianie i rozbudowywanie muru na odcinkach rzecznych, budowa nowych wież obserwacyjnych, wytyczanie dróg dojazdowych do granicy czy zakup bezzałogowców przeznaczonych do patrolowania obszaru - wszystko to ma generować 1,6 miliarda złotych, jednak ostateczna kwota ma być znana po przetargach.