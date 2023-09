Białoruś oskarża polskich wojskowych o otwarcie ognia na granicy

"Na granicy z Polską odnotowano przypadki strzelanin dokonanych przez polski personel wojskowy" - twierdzi Państwowy Komitet Graniczny Republiki Białorusi. To kolejne oskarżenia kierowane przez reżim w Mińsku, którym strona polska kategorycznie zaprzecza. Co więcej, na polsko-białoruskiej granicy przybywa incydentów, w których to białoruscy żołnierze dopuszczają się prowokacji.