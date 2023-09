"Pięciu cudzoziemców podeszło w niedzielę pod barierę zbudowaną na granicy z Białorusią , aby nielegalnie dostać się do Polski i zawróciło na widok polskich patroli" - przekazała w poniedziałek w mediach społecznościowych Straż Graniczna.

Do zdarzenia, opisanego przez pograniczników, doszło w niedzielę, co podkreślono w komunikacie. Do opisu dołączono także zdjęcie.