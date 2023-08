Wyższe wynagrodzenie w budżetówce i służbach mundurowych. Premier zapowiada

Premier o rzekomej śmierci Prigożyna: Nadzór nad Grupą Wagnera przechodzi pod Putina

Szef rządu był również pytany w czwartek na konferencji prasowej w Warszawie o doniesienia związane ze śmiercią Prigożyna i o to, co oznacza to dla bezpieczeństwa Polski.

- Co do śmierci pana Prigożyna w katastrofie lotniczej, to nie będę się wypowiadał, czy to jest przypadek, czy nie. Myślę, że wszyscy Polacy są w stanie na to odpowiedzieć sami - stwierdził Morawiecki.