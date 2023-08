Premier zapowiedział dalszy wzrost płacy minimalnej. Ekonomiści i pracodawcy niepokoją się o skutki kolejnej rekordowej podwyżki płac dla gospodarki. Rząd uspokaja, że niskie bezrobocie i rosnąca aktywność zawodowa Polaków nie dają podstaw do obaw .

Minimalna Pensja w 2023 roku

Minimalne wynagrodzenie w styczniu 2024 roku

Minimalna stawka godzinowa w 2024 roku powinna wynosić od 1 stycznia 2024 r. - 22,70 zł . Następnie ma ona być podniesiona od 1 lipca 2024 r. do 28,10 zł .

Oznacza to, że od 1 stycznia 2024 r. pracownik na rękę otrzyma 3191,98 zł . Natomiast od drugiego półrocza 2024 r. pensja minimalna wyniesie 3231,53 zł netto . Ponad tysiąc złotych państwo zabiera bowiem na składki ZUS, składkę zdrowotną i podatek dochodowy .

Ile wyniosą składki ZUS?

Można już obliczyć, ile będą wynosiły preferencyjne składki do ZUS-u. Ogółem w pierwszym półroczu 2024 r. wyniosą one: 401,90 zł.

By pracownik otrzymał niewiele ponad 3,2 tys. zł na rękę, pracodawca z pieniędzy firmy wyda więc 5180,64 zł . Oznacza to, że państwo od obu stron stosunku pracy pobiera prawie 2 tys. zł.

Rząd gwarantuje wzrost pensji minimalnej

Ostateczne decyzje rządu dotyczące wysokości pensji minimalnej oraz stawki godzinowej w 2024 r. zostaną opublikowane w rozporządzeniu. Rada Ministrów wyda je do 15 września.

Jeśli w toku konsultacji projektu rozporządzenia przez Radę Dialogu Społecznego zajdą zmiany, to mogą one zmierzać tylko w górę. Oznacza to, że podane kwoty są już przez rząd gwarantowane.