"Jeśli tak bardzo nie chcecie mnie w kierownictwie PiS, to powiedzcie to publicznie, a nie biegajcie anonimowo szeptać dziennikarzom . Odwagi, Panowie!" - z takim apelem w połowie sierpnia na portalu X wystąpiła Beata Szydło .

Była premier w ten sposób odnosiła się wtedy do pogłosek, że na wrześniowym kongresie PiS miałaby stracić funkcję wiceprezesa partii. Nałożył się na to konflikt w sejmiku małopolskim, który przez tygodnie nie mógł wybrać marszałka, choć wybory w regionie wygrało PiS.

Konflikt wewnątrz w PiS. "Wyciągnęliśmy wnioski"

Wybory w PiS. O czym będzie debatować prawica?

- Tak, w tej chwili za mało jest z naszej strony propozycji. Nie można bez przerwy zajmować się Tuskiem i tym, co obecna władza robi, a właściwie - czego nie robi. Również kampania prezydencka będzie okazją do tego, by pokazać, co ten konkretny człowiek chce zrobić, poza tym, że jest młodym, przystojnym i postawnym mężczyzną. Musimy wzniecić pozytywną energię - dodawała w wywiadzie była premier.